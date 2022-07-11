Делегация во главе с министром финансов совершила двухдневный рабочий визит в Грузию







Как сообщили



«Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся таможенной и налоговой сфер, представляющих взаимный интерес. Грузинские партнеры представили опыт Грузии по главным компонентам исследования открытого бюджета: прозрачность, участие и контроль бюджетного процесса, реформы, проведенные в сфере бухгалтерской и аудиторской деятельности частного сектора, налоговые льготы, предоставляемые информации сектор технологий, а также их подходы к налоговой политике.



По словам источника, в рамках визита подписан протокол о начале реализации проекта, вытекающего из меморандума «Об обмене исходными электронными данными о международных перевозках транспортных средств и грузов между Комитетом государственных доходов республики Армении и Службы доходов Министерства финансов Грузии». ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Делегация во главе с министром финансов Тиграном Хачатряном совершила двухдневный рабочий визит в Грузию. В состав делегации вошли председатель Комитета государственных доходов РА Рустам Бадасян, представители подразделений МФ РА и КГД.Как сообщили «Арменпресс» в министерстве финансов Армении, Тигран Хачатрян провел встречи с министром финансов Грузии Лашей Куташвили и главой службы доходов министерства финансов Леваном Какавой. В ходе встречи с министром финансов Грузии был подчеркнут опыт использования электронных систем оценки рисков, а также инструментов машинного обучения или искусственного интеллекта в этих системах для отбора налогоплательщиков, подлежащих проверке.«Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся таможенной и налоговой сфер, представляющих взаимный интерес. Грузинские партнеры представили опыт Грузии по главным компонентам исследования открытого бюджета: прозрачность, участие и контроль бюджетного процесса, реформы, проведенные в сфере бухгалтерской и аудиторской деятельности частного сектора, налоговые льготы, предоставляемые информации сектор технологий, а также их подходы к налоговой политике.По словам источника, в рамках визита подписан протокол о начале реализации проекта, вытекающего из меморандума «Об обмене исходными электронными данными о международных перевозках транспортных средств и грузов между Комитетом государственных доходов республики Армении и Службы доходов Министерства финансов Грузии».