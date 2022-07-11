СМИ: премьер Нидерландов прибыл с визитом в Киев
16:29, 11 Июль 2022
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник прибыл в Киев с визитом. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По данным телеканала, у него запланированы посещение ряда районов Киева, пострадавших в результате боевых действий, и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться дальнейшая поддержка украинской стороны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
На прошлой неделе правительство Нидерландов сообщило, что оказало Украине военную помощь на €172 млн.
Это первый визит Рютте на Украину с момента начала Россией специальной военной операции в феврале. В мае страну посетил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм