СМИ: премьер Нидерландов прибыл с визитом в Киев

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник прибыл в Киев с визитом. Об этом сообщает

Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, у него запланированы посещение ряда районов Киева, пострадавших в результате боевых действий, и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться дальнейшая поддержка украинской стороны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На прошлой неделе правительство Нидерландов сообщило, что оказало Украине военную помощь на €172 млн.

Это первый визит Рютте на Украину с момента начала Россией специальной военной операции в феврале. В мае страну посетил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.