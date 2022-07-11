Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июль 2022

СМИ: премьер Нидерландов прибыл с визитом в Киев

СМИ: премьер Нидерландов прибыл с визитом в Киев
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник прибыл в Киев с визитом. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, у него запланированы посещение ряда районов Киева, пострадавших в результате боевых действий, и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться дальнейшая поддержка украинской стороны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На прошлой неделе правительство Нидерландов сообщило, что оказало Украине военную помощь на €172 млн.

Это первый визит Рютте на Украину с момента начала Россией специальной военной операции в феврале. В мае страну посетил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]