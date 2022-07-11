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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции
ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра РА, премьер-министр Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан Байрам, а президент Турции поздравил премьер-министра Армении с наступающим Вардаваром – праздником Преображения Господня.

Лидеры подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между их странами, что также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

В этом контексте они выразили надежду, что договоренности, достигнутые в ходе встречи спецпредставителей их стран 1 июля, будут реализованы в ближайшее время.
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