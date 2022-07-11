Еврокомиссия призвала начать вводить вторую бустерную дозу от COVID-19 лицам старше 60 лет

Еврокомиссия (ЕК) призвала все страны ЕС начать в обязательном порядке кампанию по введению второй бустерной дозы вакцин от COVID-19 для лиц старше 60 лет. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

"В связи с новым ростом заболеваемости COVID-19 Еврокомиссия призывает страны ЕС начать кампанию по обязательной вакцинации от коронавируса второй бустерной дозой лиц старше 60 лет и лиц, относящихся к категориям риска", - заявил он.

Он уточнил, что вторую бустерную дозу Еврокомиссия предлагает вводить не ранее, чем через четыре месяца после первой.

В свою очередь директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон сообщила, что в настоящее время наблюдается "рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 и тенденция к увеличению числа госпитализаций и отделений интенсивной терапии в нескольких странах, в основном за счет штамма ВА. 5 омикрон-варианта".

По оценкам ТАСС, за прошлую неделю в мире количество новых случаев заражения COVID-19 составило порядка 5,8 млн, что примерно на 1 млн выше чем за предыдущий недельный период. Рост заболеваемости отмечен на всех континентах, повысился и уровень смертности. В ЕС ряд стран начинает возвращать отдельные санитарные ограничения.