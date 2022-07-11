Совет НС ввел в обращение проект постановления о лишении мандатов депутатов оппозиции
15:51, 11 Июль 2022
ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет НС ввел в обращение проект постановления, согласно которому планируется обратиться в Конституционный суд по вопросу отстранения депутатов от оппозиционных фракций "Армения" и "Чести имею". Об этом «Арменпресс» стало известно с официального сайта Национального Собрания РА.
Согласно проекту постановления НС, в список депутатов не включены Тагуи Товмасян и Ишхан Закарян, прошедшие в парламент по квоте фракции "Честь имею".
Ранее Ишхан Закарян объявил о выходе из фракции "Честь имею".
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