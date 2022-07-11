Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июль 2022

Совет НС ввел в обращение проект постановления о лишении мандатов депутатов оппозиции

Совет НС ввел в обращение проект постановления о лишении мандатов депутатов оппозиции
ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет НС ввел в обращение проект постановления, согласно которому планируется обратиться в Конституционный суд по вопросу отстранения депутатов от оппозиционных фракций "Армения" и "Чести имею". Об этом «Арменпресс» стало известно с официального сайта Национального Собрания РА.

Согласно проекту постановления НС, в список депутатов не включены Тагуи Товмасян и Ишхан Закарян, прошедшие в парламент по квоте фракции "Честь имею".

Ранее Ишхан Закарян объявил о выходе из фракции "Честь имею".
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]