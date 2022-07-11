Акоп Аршакян и глава Красноярского края обсудили вопросы, связанные с продвижением регионального сотрудничества
15:43, 11 Июль 2022
ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 11 июля в рамках 35-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием РА и Федеральным Собранием состоялась встреча вице-спикера НС Акопа Аршакяна с главой Красноярского края РФ в Красноярске Александром Усом.
Как сообщает «Арменпресс» в НС РА, были обсуждены вопросы, касающиеся развития регионального сотрудничества. По словам Акопа Аршакяна, в контексте расширения двусторонних экономических отношений особое значение имеют эффективные связи между различными общинами и регионами Армении и России. По мнению вице-спикера НС, этот потенциал для развития двусторонних отношений должен быть полностью и эффективно использован.
Акоп Аршакян заверил, что динамичный армяно-российский диалог будет и впредь развиваться на благо и процветание обеих стран и народов.
Стороны обсудили перспективы развития между Красноярским краем и областями Армении.
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