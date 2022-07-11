Аттестат об окончании школы в этом году выдается исключительно в электронной версии







«Мы успешно реализовали процесс. Система открыта, работает и уже выдают дипломы и сертификаты в электронном виде. Система была открыта для школ 6 июля, и по сегодняшним данным уже подписано 25 тысяч свидетельств и аттестатов. В этом году у нас 55 тысяч выпускников (прим. ред. — речь идет об 9- и 12-классниках), как видите, почти половина выпускных документов предоставлена в электронном варианте», — сказал Артак Погосян.



Директор школы предоставит учащимся 16-значный номер, после чего гражданин может ввести его на сайте https://www.e-verify.am/ и скачать, при желании распечатать и иметь в бумажном виде. Больше не будет бумажной версии аттестата об окончании школы. Расчет по бумажному варианту будет работать только в случае утери сертификатов, выданных до этого момента.



Выдача справок в электронном виде поможет не попасть в беду в случае ее утери, а также избежать подделок. Даже если будет предпринята попытка подделать сертификат после его печати, то есть изменить какие-то вещи в документе, на нем все равно есть QR-код, который покажет, кому он принадлежит.



«Этот процесс выгоден и с финансовой точки зрения. Ежегодно на печать школьных аттестатов и сертификатов тратится несколько десятков миллионов драмов. Теперь нет проблем распечатывать, раздавать справки, заполнять вручную, стоять в очереди. Другими словами, этим шагом снижаются коррупционные риски, упрощается администрирование, сокращаются финансовые затраты", - добавил Артак Погосян.



Министерство образования, науки, культуры и спорта поставило задачу продолжить процесс цифровизации. Артак Погосян отметил, что в ближайшие годы они дойдут до того, что аттестаты об окончании средних профессиональных учебных заведений и высших учебных заведений также будут выдаваться в электронной версии. ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Аттестаты об окончании школ в Армении в этом году выдаются исключительно в электронной версии. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале «Арменпресс» , директор Национального центра образовательных технологий Артак Погосян заявил, что существует стратегический план по оцифровке сферы образования и предоставление аттестатов в электронном виде является частью этот план. Цель — упростить документооборот и повысить уровень подотчетности.«Мы успешно реализовали процесс. Система открыта, работает и уже выдают дипломы и сертификаты в электронном виде. Система была открыта для школ 6 июля, и по сегодняшним данным уже подписано 25 тысяч свидетельств и аттестатов. В этом году у нас 55 тысяч выпускников (прим. ред. — речь идет об 9- и 12-классниках), как видите, почти половина выпускных документов предоставлена в электронном варианте», — сказал Артак Погосян.Директор школы предоставит учащимся 16-значный номер, после чего гражданин может ввести его на сайте https://www.e-verify.am/ и скачать, при желании распечатать и иметь в бумажном виде. Больше не будет бумажной версии аттестата об окончании школы. Расчет по бумажному варианту будет работать только в случае утери сертификатов, выданных до этого момента.Выдача справок в электронном виде поможет не попасть в беду в случае ее утери, а также избежать подделок. Даже если будет предпринята попытка подделать сертификат после его печати, то есть изменить какие-то вещи в документе, на нем все равно есть QR-код, который покажет, кому он принадлежит.«Этот процесс выгоден и с финансовой точки зрения. Ежегодно на печать школьных аттестатов и сертификатов тратится несколько десятков миллионов драмов. Теперь нет проблем распечатывать, раздавать справки, заполнять вручную, стоять в очереди. Другими словами, этим шагом снижаются коррупционные риски, упрощается администрирование, сокращаются финансовые затраты", - добавил Артак Погосян.Министерство образования, науки, культуры и спорта поставило задачу продолжить процесс цифровизации. Артак Погосян отметил, что в ближайшие годы они дойдут до того, что аттестаты об окончании средних профессиональных учебных заведений и высших учебных заведений также будут выдаваться в электронной версии.