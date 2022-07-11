Численность населения Земли в ноябре преодолеет рубеж в 8 млрд

Число людей на Земле достигнет 8 млрд 15 ноября 2022 года. Такой прогноз был представлен в понедельник Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, передает Арменпресс.

По его оценкам, уже в 2023 году Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной мира. Проведенное департаментом исследование показало, что в прошлом году темпы прироста мирового населения оказались ниже одного процента впервые с начала ведения статистики в 1950 году. В текущем году ожидается показатель 0,8%. Согласно подсчетам специалистов, следующий рубеж - 8,5 млрд человек - будет пройден в 2030 году. В 80-х годах нынешнего столетия ожидается пик численности населения на Земле - 10,4 млрд человек, потом показатель будет оставаться на этом уровне до 2100 года, предполагают авторы документа.

Продолжающийся рост населения обусловлен, по их мнению, в первую очередь высокой рождаемостью в развивающихся странах. Предполагается, что больше половины от общего прироста населения придется на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.

11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. По данным ООН, в 1999 году на Земле насчитывалось 6 млрд человек, в 2011 году - 7 млрд, а в 2021 году количество людей на планете превысило отметку 7,9 млрд. Такой стремительный рост объясняется "увеличением числа людей, доживших до репродуктивного возраста, изменениями в уровнях рождаемости, ростом урбанизации, ускорением миграции".

Сегодня самым густонаселенным регионом планеты является Азия, там проживают 4,7 млрд человек, более половины жителей Земли. В Африке живут 1,4 млрд человек, в Европе - около 748,5 млн, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - 665 млн, в Северной Америке - 373 млн, в Океании - 43,8 млн. Численность граждан самых населенных государств - Китая (1,41 млрд человек) и Индии (1,37 млрд) - составляет 35% общего количества жителей планеты. По сведениям Всемирного банка, средняя продолжительность жизни в мире в 2020 году составила 73 года (самая высокая - 85 - в Гонконге, самая низкая - 54 - в Центрально-Африканской Республике). Кроме того, меняется возрастная структура населения. Сегодня пожилые люди составляют самую быстрорастущую возрастную группу в мире: если в 1950-е годы люди старше 60 лет составляли 8% общей численности населения (примерно 400 млн), то сегодня это 10% (примерно 747,2 млн). По прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти до 22%.