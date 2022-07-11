Стартовала общественная кампания по реконструкции старой сцены Гюмрийского Парка дружбы

ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Гюмри 11 июля стартовала общественная акция по реконструкции старой сцены Парка Дружбы, цель которой – сохранить исторический облик эстрады под открытым небом и восстановить ее былое культурное значение благодаря сбору средств и общественное участие.



Кампания была инициирована благотворительным фондом «Городское развитие и туризм» (TUF) на платформе сотрудничества «reArmenia».

Сцена, расположенная в конце парка и протяженность 20 метров, находится в аварийном состоянии после землетрясения 1988 года: чтобы спасти ее от опасности обрушения, приоритетом является укрепление.

Как сообщили «Арменпресс» в благотворительном фонде «Городское развитие и туризм» (TUF), благодаря общественному сбору средств удастся предотвратить обрушение сцены и провести восстановительные работы.

Сбор средств продлится около трех месяцев, до конца сентября, цель собрать 100 тысяч долларов США. К сбору средств может присоединиться любой желающий из Армении, диаспоры и всего мира, тем самым способствуя реконструкции старой сцены.



«Гюмри, будучи культурной столицей, не имеет сегодня публичной сцены под открытым небом. Именно поэтому мы решили ее сохранить, ведь именно с этой сценой гюмрийцы связывают лучшие годы, проведенные в парке. Много воспоминаний осталось от концертов, культурных мероприятий и театральных постановок, которые проходили на этой сцене», — сказала Елена Мурадян, руководитель программ развития Гюмри благотворительного фонда «Городское развитие и туризм» (TUF).



Артак Григорян, операционный директор платформы сотрудничества «reArmenia», отметил, что общественный сбор средств, решающий значительную проблему в Армении, важен не только с точки зрения привлечения финансов, но и для формирования неравнодушного сообщества вокруг этой проблемы, будь то строительство технологической школы в отдаленном селе Арцаха или восстановление сцены, связанной с историей города в культурной столице Армении Гюмри.



«Именно с такими инициативами создаются эффективные модели сотрудничества, которые могут стать применимыми в различных сферах», — сказал он.



Проект реконструкции сцены парка разработала архитектурная группа парка, стремясь сделать его современным и уникальным сооружением. Отреставрированная сцена даст возможность музыкальным, танцевальным и театральным коллективам из Гюмри и всей Армении выступить на новой городской сцене под открытым небом.



«В результате реконструкции вокруг сцены будет размещен самостоятельный сетчатый «занавес», который, струясь с крыши, подчеркнет хрупкость ветхого строения. Мелкая сетка, которая ночью будет подсвечиваться, защитит посетителей от падающих обломков, так как после реконструкции сцена полностью сохранит свой исторический вид. После реконструкции специальное освещение позволит освещать либо сцену, либо сетку, в зависимости от назначения. Во время концертов, например, можно будет освещать сцену, а в обычные дни — чистый «занавес». Он превратится в уникальный арт-объект на территории парка», - сказал координатор строительных работ парка Дружбы Мушег Гончоян.



По словам Лилит Товмасян, начальника отдела культуры и по делам молодежи мэрии Гюмри, учитывая тот факт, что музыкальных площадок в Гюмри очень мало, а уличной сцены нет вообще, восстановление этой сценической площадки во многом будет способствовать к проведению музыкальных мероприятий в Гюмри и станет дополнительным стимулом для молодых творцов и музыкальных исполнителей.



«Мы с нетерпением ждем открытия сцены, чтобы у нас было новое место для молодежных музыкальных встреч в Гюмри», — сказал он.



Парк будет уникальным в своем роде во всей Армении и, помимо отреставрированной исторической сцены, в нем будет много других объектов: детские и спортивные площадки, каток, вернисаж, Школа садоводства и др.



Проект реконструкции Парка Дружбы реализуется благотворительным фондом «Городское развитие и туризм» (TUF) в формате частно-государственного сотрудничества. Выступавшие подчеркнули, что восстановленный парк будет способствовать не только развитию культурной жизни Гюмри, но и развитию туризма.



В настоящее время в парке ведутся строительные работы. Строительство некоторых объектов парка планируется завершить осенью этого года, после чего парк будет открыт для гюмрийцев и гостей города. В 2023 году осенью планируется сдать в эксплуатацию весь парк со всеми его объектами.