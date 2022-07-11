За последнюю неделю в Армении подтверждено 354 случая заболевания коронавирусом. О смертельных случаях не сообщалось







Как передает



За последнюю неделю выздоровели 226 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.



На данный момент реально лечатся от коронавирусной болезни 418 медицинских пациентов.



За неделю было проведено 5256 тестов. Общее количество тестов достигло 3 млн 142 тыс. 709. ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С 4 по 10 июля в Армении подтверждено 354 новых случая заболевания коронавирусом.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщило министерство здравоохранения РА, отметив, что общее число заболевших достигло 423 тысяч 771, из них 413 тысяч 43 выздоровели, 8626 умерли.За последнюю неделю выздоровели 226 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.На данный момент реально лечатся от коронавирусной болезни 418 медицинских пациентов.За неделю было проведено 5256 тестов. Общее количество тестов достигло 3 млн 142 тыс. 709.