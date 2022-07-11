СМИ: Байден намерен выделить $100 млн больницам в Палестине

Президент США Джо Байден планирует объявить о выделении помощи в размере $100 млн палестинским больницам, расположенным в Восточном Иерусалиме, во время своего ближневосточного турне на этой неделе. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на израильские источники.

Администрация Байдена рассматривает данный шаг как главный итог визита американского президента на Ближний Восток для палестинцев. По сведениям портала, руководство США обратилось к властям Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Израиля с просьбой также оказать финансовую помощь больницам. Ранее готовность помочь палестинским медучреждениям выразили ОАЭ, пожертвовав $25 млн больнице "Макассед". Другие страны еще не откликнулись на просьбу Байдена. Как передает Axios, президент США таким образом пытается привлечь эти страны Персидского залива к более активному участию в ближневосточном урегулировании.

Кроме того, американская администрация надеется, что "ситуация в регионе начнет меняться, а нормализация отношений между Израилем и арабскими странами принесет пользу палестинскому народу".

Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как заявили в вашингтонской администрации, он планирует встретиться примерно с "десятком коллег" из стран, расположенных в регионе и за его пределами. Визит Байдена в Израиль запланирован на 13 и 14 июля.