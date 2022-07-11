Армения и Грузия укрепляют сотрудничество в налоговой и таможенной сферах: КГД







В ходе встречи с министром финансов Грузии был отмечен опыт использования электронных систем оценки рисков, а также инструментов машинного обучения или искусственного интеллекта в этих системах для отбора налогоплательщиков, подлежащих проверке.



Также было упомянуто управление бюджетным процессом, участие в нем граждан, а также налоговая и таможенная реформы, в том числе особенности налоговой системы Грузии. Грузинские партнеры представили свой опыт отраслевой оценки налоговых лазеек и оценки удовлетворенности услугами, предоставляемыми налогоплательщикам налоговой или таможенной службой.



В ходе встречи со своим коллегой, главой Службы доходов Министерства финансов Грузии Леваном Какавой, председатель КГД РА коснулся тем, представляющих взаимный интерес для сотрудничества. Подчеркнуто, что существующие договорно-правовые отношения между двумя странами в сфере налогового и таможенного администрирования дают возможность для активного взаимодействия как на двусторонней, так и на международной площадках.



Стороны сослались на особенности системы управления рисками, используемой в рамках контроля, осуществляемого после выпуска товаров. Также обсуждался вопрос об установлении порядка прямой связи и обмена информацией между должностными лицами подразделений, осуществляющих контроль после выпуска товаров.



Рассмотрены вопросы, связанные с классификацией лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и упрощениями, применяемыми к законопослушным предпринимателям по степени рискованности. В центре обсуждения также находился порядок использования некоторых привилегий предпринимателя при наличии статуса, отличного от уполномоченного экономического оператора.



Армянские и грузинские партнеры коснулись регулирования очередей грузовых транспортных средств, перевозящих товары из Армении транзитом через территорию Грузии, возможности экстренного выпуска транспортных средств, перевозящих скоропортящиеся товары, а также обмена информацией между начальниками пограничных таможенным органам Армении и Грузии с целью выяснения вопросов, требующих безотлагательного решения вопросов осуществления круглосуточной оперативной связи на уровне.



8 июля Рустам Бадасян и Леван Какава подписали протокол о начале проекта, вытекающего из меморандума «Об обмене исходными электронными данными о международных перевозках транспортных средств и грузов между Комитетом государственных доходов Республики Армения и Служба доходов Министерства финансов Грузии» в Тбилиси.



Стороны особо отметили периодические встречи должностных лиц таможенного и налогового секторов двух стран, а также выразили готовность активизировать действенные шаги по реализации достигнутых договоренностей. ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян в составе делегации во главе с министром финансов Тиграном Хачатряном 7-8 июля находился с двухдневным рабочим визитом в Грузии. Как сообщил КГД «Арменпресс» , в рамках визита состоялись встречи с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили, а также с главой службы доходов министерства финансов Леваном Какавой.В ходе встречи с министром финансов Грузии был отмечен опыт использования электронных систем оценки рисков, а также инструментов машинного обучения или искусственного интеллекта в этих системах для отбора налогоплательщиков, подлежащих проверке.Также было упомянуто управление бюджетным процессом, участие в нем граждан, а также налоговая и таможенная реформы, в том числе особенности налоговой системы Грузии. Грузинские партнеры представили свой опыт отраслевой оценки налоговых лазеек и оценки удовлетворенности услугами, предоставляемыми налогоплательщикам налоговой или таможенной службой.В ходе встречи со своим коллегой, главой Службы доходов Министерства финансов Грузии Леваном Какавой, председатель КГД РА коснулся тем, представляющих взаимный интерес для сотрудничества. Подчеркнуто, что существующие договорно-правовые отношения между двумя странами в сфере налогового и таможенного администрирования дают возможность для активного взаимодействия как на двусторонней, так и на международной площадках.Стороны сослались на особенности системы управления рисками, используемой в рамках контроля, осуществляемого после выпуска товаров. Также обсуждался вопрос об установлении порядка прямой связи и обмена информацией между должностными лицами подразделений, осуществляющих контроль после выпуска товаров.Рассмотрены вопросы, связанные с классификацией лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и упрощениями, применяемыми к законопослушным предпринимателям по степени рискованности. В центре обсуждения также находился порядок использования некоторых привилегий предпринимателя при наличии статуса, отличного от уполномоченного экономического оператора.Армянские и грузинские партнеры коснулись регулирования очередей грузовых транспортных средств, перевозящих товары из Армении транзитом через территорию Грузии, возможности экстренного выпуска транспортных средств, перевозящих скоропортящиеся товары, а также обмена информацией между начальниками пограничных таможенным органам Армении и Грузии с целью выяснения вопросов, требующих безотлагательного решения вопросов осуществления круглосуточной оперативной связи на уровне.8 июля Рустам Бадасян и Леван Какава подписали протокол о начале проекта, вытекающего из меморандума «Об обмене исходными электронными данными о международных перевозках транспортных средств и грузов между Комитетом государственных доходов Республики Армения и Служба доходов Министерства финансов Грузии» в Тбилиси.Стороны особо отметили периодические встречи должностных лиц таможенного и налогового секторов двух стран, а также выразили готовность активизировать действенные шаги по реализации достигнутых договоренностей.