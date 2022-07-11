Армения и Грузия укрепляют сотрудничество в налоговой и таможенной сферах: КГД
12:54, 11 Июль 2022
ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян в составе делегации во главе с министром финансов Тиграном Хачатряном 7-8 июля находился с двухдневным рабочим визитом в Грузии. Как сообщил КГД «Арменпресс», в рамках визита состоялись встречи с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили, а также с главой службы доходов министерства финансов Леваном Какавой.
В ходе встречи с министром финансов Грузии был отмечен опыт использования электронных систем оценки рисков, а также инструментов машинного обучения или искусственного интеллекта в этих системах для отбора налогоплательщиков, подлежащих проверке.
Также было упомянуто управление бюджетным процессом, участие в нем граждан, а также налоговая и таможенная реформы, в том числе особенности налоговой системы Грузии. Грузинские партнеры представили свой опыт отраслевой оценки налоговых лазеек и оценки удовлетворенности услугами, предоставляемыми налогоплательщикам налоговой или таможенной службой.
В ходе встречи со своим коллегой, главой Службы доходов Министерства финансов Грузии Леваном Какавой, председатель КГД РА коснулся тем, представляющих взаимный интерес для сотрудничества. Подчеркнуто, что существующие договорно-правовые отношения между двумя странами в сфере налогового и таможенного администрирования дают возможность для активного взаимодействия как на двусторонней, так и на международной площадках.
Стороны сослались на особенности системы управления рисками, используемой в рамках контроля, осуществляемого после выпуска товаров. Также обсуждался вопрос об установлении порядка прямой связи и обмена информацией между должностными лицами подразделений, осуществляющих контроль после выпуска товаров.
Рассмотрены вопросы, связанные с классификацией лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и упрощениями, применяемыми к законопослушным предпринимателям по степени рискованности. В центре обсуждения также находился порядок использования некоторых привилегий предпринимателя при наличии статуса, отличного от уполномоченного экономического оператора.
Армянские и грузинские партнеры коснулись регулирования очередей грузовых транспортных средств, перевозящих товары из Армении транзитом через территорию Грузии, возможности экстренного выпуска транспортных средств, перевозящих скоропортящиеся товары, а также обмена информацией между начальниками пограничных таможенным органам Армении и Грузии с целью выяснения вопросов, требующих безотлагательного решения вопросов осуществления круглосуточной оперативной связи на уровне.
8 июля Рустам Бадасян и Леван Какава подписали протокол о начале проекта, вытекающего из меморандума «Об обмене исходными электронными данными о международных перевозках транспортных средств и грузов между Комитетом государственных доходов Республики Армения и Служба доходов Министерства финансов Грузии» в Тбилиси.
Стороны особо отметили периодические встречи должностных лиц таможенного и налогового секторов двух стран, а также выразили готовность активизировать действенные шаги по реализации достигнутых договоренностей.
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