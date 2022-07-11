Президент Арцаха проследил за ходом ряда масштабных проектов, запущенных в Аскеранском районе после войны







Как сообщили



Араик Арутюнян уточнил стратегическую значимость реализуемых планов, подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся сложные социально-экономические проблемы, для их реализации из государственных фондов и впредь будут выделяться необходимые средства.



Следующими пунктами визита Президента стали административные районы Астгашени и Овсепаван, где на государственные и благотворительные средства строятся соответственно 149 и 92 частных дома. По словам чиновников, до конца текущего года в двух населенных пунктах будет готово более 150 частных домов, предназначенных для жителей четырех общин верхнего подрайона Аскеранского района, а также семей погибших военнослужащих.



В ходе визита Президент Арутюнян также посетил заложенный год назад виноградник ЗАО «Грика Агро» с современными агротехническими правилами, апельсиновый и айвовый сады компаний ООО «Грин Ленд-1» и «Грин Ленд-2», посетил холодильную ферму «Бест фуд», которую основал российский бизнесмен в родном селе Хнапат, и которая занимается выращиванием фруктов и ягод. В своем выступлении президент еще раз подчеркнул, что интенсивное развитие сельского хозяйства в Арцахе не имеет альтернативы, и государство готово поощрять и поддерживать тех предпринимателей, которые создадут хозяйства, соответствующие современным стандартам.



Араика Арутюняна сопровождали руководитель аппарата президента Республики Арцах Карен Шахраманян, министры градостроительства и территориального управления и инфраструктур, директор Фонда поддержки села и сельского хозяйства, глава администрации Аскеранского района и другие должностные лица. ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Аскеранский район и ознакомился с ходом реализации ряда масштабных проектов, начатых после войны.Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента Арцаха, глава государства сначала посетил район строящегося в Патаре водохранилища. Председатель водного комитета Арцаха на месте доложил, что поручение Президента Республики выполнено в соответствии с графиком. В течение 10 месяцев был сдан в эксплуатацию новый водопровод, питающий водоприёмный пункт Степанакерта. В настоящее время ведутся работы по строительству большого водохранилища, которое планируется завершить в 2025 году.Араик Арутюнян уточнил стратегическую значимость реализуемых планов, подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся сложные социально-экономические проблемы, для их реализации из государственных фондов и впредь будут выделяться необходимые средства.Следующими пунктами визита Президента стали административные районы Астгашени и Овсепаван, где на государственные и благотворительные средства строятся соответственно 149 и 92 частных дома. По словам чиновников, до конца текущего года в двух населенных пунктах будет готово более 150 частных домов, предназначенных для жителей четырех общин верхнего подрайона Аскеранского района, а также семей погибших военнослужащих.В ходе визита Президент Арутюнян также посетил заложенный год назад виноградник ЗАО «Грика Агро» с современными агротехническими правилами, апельсиновый и айвовый сады компаний ООО «Грин Ленд-1» и «Грин Ленд-2», посетил холодильную ферму «Бест фуд», которую основал российский бизнесмен в родном селе Хнапат, и которая занимается выращиванием фруктов и ягод. В своем выступлении президент еще раз подчеркнул, что интенсивное развитие сельского хозяйства в Арцахе не имеет альтернативы, и государство готово поощрять и поддерживать тех предпринимателей, которые создадут хозяйства, соответствующие современным стандартам.Араика Арутюняна сопровождали руководитель аппарата президента Республики Арцах Карен Шахраманян, министры градостроительства и территориального управления и инфраструктур, директор Фонда поддержки села и сельского хозяйства, глава администрации Аскеранского района и другие должностные лица.