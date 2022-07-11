Главы МИД Японии и ФРГ выступили за укрепление сотрудничества двух стран

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и его германская коллега Анналена Бербок в ходе состоявшихся в понедельник в Токио переговоров выступили за укрепление взаимодействия двух стран. Как отмечает агентство Kyodo, соответствующее заявление было сделано с учетом возрастающей активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, передает Арменпресс․

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились "способствовать экспорту зерна с Украины в страны Африки и Ближнего Востока на фоне продовольственного кризиса". Помимо этого, Хаяси в ходе переговоров выразил "намерение продолжить принимать санкционные меры в отношении России и оказывать поддержку Украине в сотрудничестве с ФРГ", отмечает агентство.

Японский министр также подчеркнул "важность партнерства Японии и Германии ради успешного проведения следующего саммита Группы семи в Хиросиме в 2023 году"