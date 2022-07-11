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Скончался известный журналист Ашот Гарегинян

Скончался известный журналист Ашот Гарегинян
ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Известный журналист Ашот Гарегинян скончался в возрасте 62 лет. Как сообщает «Арменпресс», журналист скоропостижно скончался утром 11 июля.

Ашот Гарегинян начал свою журналистскую деятельность в 1982 году.

Гарегинян был корреспондентом таких авторитетных СМИ, как ТАСС, «Интерфакс», работал в журналах «Огонек» и «Юный техник».

В последнее время он сотрудничал с рядом армянских СМИ.

Ашот Гарегинян также сотрудничал с газетой «Айастани Анрапетутюн».

Редакция "Арменпресс" выражает соболезнования родным, близким и друзьям Ашота Гарегиняна.
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