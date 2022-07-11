В КНДР прирост пациентов с лихорадкой не превышает 2 тыс. пятый день подряд

Власти КНДР за прошлые сутки выявили 1 240 пациентов с повышенной температурой, пятый день подряд прирост не превышает 2 тыс. человек. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Общее число лиц с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса превышает 4,76 млн человек. Из них 99,95% поправились, на данный момент лечение получают 2 280 человек. Информация о новых летальных исходах не приведена, всего умерли не менее 74 человек. Уровень смертности составляет 0,002%.

12 мая ЦТАК впервые информировало о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны. Максимального уровня суточный прирост достиг 15 мая (392 920), после этого показатель постепенно снижался. 24 июня власти КНДР зарегистрировали менее 10 тыс. новых случаев повышенной температуры, 29 июня - менее 5 тыс. таких случаев, 6 июля - менее 2 тыс. пациентов.