За сутки в приграничной зоне Армении и Грузии зарегистрировано второе землетрясение: МЧС

ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 11 июля в 10:14 по местному времени (06:14 по Гринвичу) сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА было зафиксировано землетрясение в точке с географическими координатами 41,19⁰ северной широты и 43,93⁰ восточной долготы на грузино-армянской границе в зоне 13 км к северо-востоку от села Бавра, на глубине 10 км, магнитудой 2,8.



Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 3-4 балла.



Землетрясение силой 3 балла ощущалось в селах Бавра, Сарагюх, Газанчи и Тавшут Ширакской области.

Ранее, 11 июля в 07:36 по местному времени (03:36 по Гринвичу) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты МВД и связи РА было зарегистрировано землетрясение на границе Грузия-Армения в 14 км восточнее села Бавра с географическими координатами 41,17⁰ северной широты. широты и 43,95⁰ восточной долготы. Очаг находился на глубине 10 км, магнитуда - 4,4 .



Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС РА.



Сила подземного толчка в эпицентре составила 6 баллов.



Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях силой 5 баллов, в Тавушской и Арагацотнской областях – 4 балла, а также в городе Ереване – 2-3.

Еще одно землетрясение было зарегистрировано 11 июля в 09:10 по местному времени (05:10 по Гринвичу) сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА в координатах 41,19⁰ северной широты и 43,96⁰ восточной долготы, в приграничной зоне Армении, 15 км северо-восточнее села Бавра. Глубина очага 10 км, магнитудой 3,8.



Сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 5 баллов.



Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях силой 4 балла, в Тавушской и Арагацотнской областях - 3 балла.