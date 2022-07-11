В Армении полностью вакцинированы от коронавируса 1 миллион 15 тысяч 679 человек







Только первой дозой были проведены 123 тысячи 823 прививки.



Дозу стимулятора получили 59 тысяч 689 человек. ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Армении полностью вакцинированы от коронавируса 1 миллион 15 тысяч 679 человек. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает министерство здравоохранения РА.Только первой дозой были проведены 123 тысячи 823 прививки.Дозу стимулятора получили 59 тысяч 689 человек.