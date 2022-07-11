В Армении полностью вакцинированы от коронавируса 1 миллион 15 тысяч 679 человек
ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Армении полностью вакцинированы от коронавируса 1 миллион 15 тысяч 679 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.
Только первой дозой были проведены 123 тысячи 823 прививки.
Дозу стимулятора получили 59 тысяч 689 человек.
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