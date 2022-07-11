Сигналов об обрушении после землетрясения в Ширакской области не было: губернатор







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«По словам начальника Ширакского областного спасательного управления Министерства внутренних дел и коммуникаций Алексана Гёзаляна, на данный момент сигналов об обрушении не было», - говорится в справке губернатора.



По информации МЧС, 11 июля в 07:36 утра произошло очередное землетрясение в 14 км восточнее села Бавра.



В эпицентре сила подземного толчка составила 6 баллов, в населенных пунктах Ширакской области ощущалась силой 5 баллов. ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Ответственными подразделениями Ширакского марзпетарана ведется сбор информации со всех общин региона с целью определения возможного ущерба, зафиксированного после зарегистрированного землетрясения.Как сообщает «Арменпресс» , об этом на своей странице в Facebook написала губернатор Ширакской области Назели Багдасарян.«По словам начальника Ширакского областного спасательного управления Министерства внутренних дел и коммуникаций Алексана Гёзаляна, на данный момент сигналов об обрушении не было», - говорится в справке губернатора.По информации МЧС, 11 июля в 07:36 утра произошло очередное землетрясение в 14 км восточнее села Бавра.В эпицентре сила подземного толчка составила 6 баллов, в населенных пунктах Ширакской области ощущалась силой 5 баллов.