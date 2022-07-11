Газоснабжение поселка Лернадзор Сюникской области и ряда адресов административного района Арабкир будет прекращено

ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С целью проведения плановых работ 12 июля с 09: 00 до 21:00 13 июля будет прекращена подача газа по адресам улицы Грибоедова административного района Арабкир города Ереван 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/8, 21/12, 21/13, 58, по улице Аргутян, особнякам по 1-му переулку Мамиконянца, по 2-му переулку Папазяна, по 77-87 домам по 87-му переулку Папазяна, по 87-му ул. Грибоедова, по 87-му ул. Мамиконянца, по 87-му ул. Мамиконянца, по 87-му ул. Грибоедова, по 87-му ул. Мамиконянца., 1-го переулка улицы Эмина, частных домов 1-го переулка Малхасянц, ЗАО «Русал Арменал», ООО «Имекс групп», «Ахвердян шинмонтаж», «Ардмонтаж-2», «кактус», «Ориентстон», «Элин Ар», «Севак Сатине», «Веолия Джур», «GMV», «Урарту а», «Самвелян дизайн».



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщили в ЗАО "Газпром Армения", отметив при этом, что подача газа потребителям поселка Лернадзор общины Каджаран Сюникской области будет прекращена с 11:00 до 17:00.