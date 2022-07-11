Землетрясение, зарегистрированное в 14 км к востоку от Бавры, ощущалось в Ширакской и Лорийской областях



магнитуда - 4,4 .



Об этом



Сила подземного толчка в эпицентре составила 6 баллов.



Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях силой 5 баллов, в Тавушской и Арагацотнской областях – 4 балла, а также в городе Ереване – 2-3. ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 11 июля в 07:36 по местному времени (03:36 по Гринвичу) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты МВД и связи РА было зарегистрировано землетрясение на границе Грузия-Армения в 14 км восточнее села Бавра с географическими координатами 41,17⁰ северной широты. широты и 43,95⁰ восточной долготы. Очаг находился на глубине 10 км,- 4,4 .Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС РА.Сила подземного толчка в эпицентре составила 6 баллов.Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях силой 5 баллов, в Тавушской и Арагацотнской областях – 4 балла, а также в городе Ереване – 2-3.