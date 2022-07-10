Кинофестиваль «Золотой абрикос» стартовал с фильма о молодом армянине, пережившем Геноцид и эмигрировавшем в США







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Микаэль Гурджян, режиссер и сценарист фильма «Американец», обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус», сказал, что счастлив быть в Армении. Он упомянул, что его фильм о мальчике, пережившем Геноцид армян, потерявшем семью и пытающемся найти свои корни.



Режиссер, проживающий в США, также признался, что был в Армении во время пандемии и не имел возможности побывать во многих местах, но очень хорошо знает центр Еревана. Во время этого визита он попытается открыть для себя Армению по-своему, поскольку он собирается работать над еще одним армянским проектом.



Американский актер армянского происхождения Кен Давитян, пять лет назад участвовавший в «Золотом абрикосе», является одним из почетных гостей кинофестиваля.



«Если бы мне не нравился этот фестиваль, я бы не пришел. Я хочу, чтобы он больше развивался и процветал. Нашей стране нужна кинопродукция, которая даст нам возможность заявить о себе в США и Европе. Пять лет назад здесь было сложно работать. Обещали, что начнут какую-то работу, потом забыли. А сейчас они очень хорошо работают в сфере кино и знают все. Все профессионалы, и это меня очень радует", - подчеркнул Давитян и сфотографировался с фанатами.



Перед показом фильма «Американец» на сцену вышел мэр Еревана Грачья Саргсян. По его словам, фестиваль стал визитной карточкой нашей страны и столицы, так как имеет насыщенную и многосодержательную программу.



"Благодаря фестивалю за эти годы Ереван стал одним из мировых центров кино, и наш долг - поддержать инициативу позиционирования Еревана на карте мирового кино", - подчеркнул он, напомнив, что впервые за всю историю проведения фестиваля мэрия Еревана взяла на себя обязанности главного спонсора «Золотого абрикоса».



Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян считает "Золотой абрикос" одной из важнейших культурных программ Армении. По его словам, за 19 лет на него поступило около 13 тысяч заявок из более чем 130 стран, освещали фестиваль не только местные, но и международные СМИ.



«Фестиваль расширяет границы кинорынка, профессиональных контактов и обмена опытом», - подчеркнул Хзмалян.



Вечером почетная награда кинофестиваля «Параджановский талер» была вручена испанскому кинорежиссёру Альберту Сера и оскароносному режиссёру Терри Джорджу. Терри Джордж находится в Армении в третий раз, он почетный гость 19-го «Золотого абрикоса» и председатель жюри «Конкурса игровых фильмов». Он впервые приехал в нашу страну для выполнения работ, связанных с фильмом «Обещание», а затем и для премьеры фильма. Он и его коллеги уже успели посмотреть один фильм.



«Во время фестиваля мы посмотрим 11 фильмов, и я отдам приоритет тем фильмам, которые человечны и в них есть история», — подчеркнул он, напомнив, что у киноманов будет возможность посмотреть и его фильмы во время кинофестиваля "Золотой абрикос".



Арутюн Хачатрян, президент-основатель фестиваля «Золотой абрикос», вспоминал одного из своих учителей, который однажды сказал, что фестиваль можно считать успешным, если в нем собраны лучшие фильмы, приглашено лучшее жюри и собрана лучшая публика. Хачатрян убежден, что «Золотой абрикос» состоит из этих трех компонентов. Он пригласил на сцену соучредителей кинофестиваля Микаела Стамболцяна и Сусанну Арутюнян, которые объявили о начале 19-го фестиваля.



10-17 июля пройдет 19-й Ереванский международный кинофестиваль "Золотой абрикос". На фестивале будет показано около ста фильмов. Для участия в специальном фестивале в Армению прибыл ряд почетных гостей, в том числе испанский кинорежиссер, обладатель главного приза кинофестиваля в Локарно, призер Каннского кинофестиваля Альберт Серан, ведущий продюсер европейского кино, лауреат более 35 кинофестивалей, дважды лауреат Каннской премии кинопродюсер Филип Бобер, мультиплатформенный автор антропологического кинопроекта DAU Илья Хржановский и другие.



Фестиваль отметит юбилеи известных режиссеров Юрия Ерзнкяна, Лаэрта Вагаршяна, Алена Рене, Пьера Паоло Пазолини. несколько фильмов авторов будут показаны как во время фестиваля, так и после него. Фильмы будут показаны в восстановленных версиях. А на площади Шарля Азнавура откроются звезды Юрия Ерзнкяна и Лаэрта Вагаршяна.



Анжела Амбарцумян



Фото Айка Манукяна ЕРЕВАН, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьерой армянского фильма «Американец» 10 июля в концертном зале «Арам Хачатрян» в Ереване в 19-й раз стартовал международный кинофестиваль «Золотой абрикос».Как сообщает «Арменпресс» , перед официальным стартом ожидаемого кинофестиваля гости, живущие и творящие как в Армении, так и за ее пределами, прошлись по красной дорожке, пообщались с журналистами и болельщиками.Микаэль Гурджян, режиссер и сценарист фильма «Американец», обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус», сказал, что счастлив быть в Армении. Он упомянул, что его фильм о мальчике, пережившем Геноцид армян, потерявшем семью и пытающемся найти свои корни.Режиссер, проживающий в США, также признался, что был в Армении во время пандемии и не имел возможности побывать во многих местах, но очень хорошо знает центр Еревана. Во время этого визита он попытается открыть для себя Армению по-своему, поскольку он собирается работать над еще одним армянским проектом.Американский актер армянского происхождения Кен Давитян, пять лет назад участвовавший в «Золотом абрикосе», является одним из почетных гостей кинофестиваля.«Если бы мне не нравился этот фестиваль, я бы не пришел. Я хочу, чтобы он больше развивался и процветал. Нашей стране нужна кинопродукция, которая даст нам возможность заявить о себе в США и Европе. Пять лет назад здесь было сложно работать. Обещали, что начнут какую-то работу, потом забыли. А сейчас они очень хорошо работают в сфере кино и знают все. Все профессионалы, и это меня очень радует", - подчеркнул Давитян и сфотографировался с фанатами.Перед показом фильма «Американец» на сцену вышел мэр Еревана Грачья Саргсян. По его словам, фестиваль стал визитной карточкой нашей страны и столицы, так как имеет насыщенную и многосодержательную программу."Благодаря фестивалю за эти годы Ереван стал одним из мировых центров кино, и наш долг - поддержать инициативу позиционирования Еревана на карте мирового кино", - подчеркнул он, напомнив, что впервые за всю историю проведения фестиваля мэрия Еревана взяла на себя обязанности главного спонсора «Золотого абрикоса».Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян считает "Золотой абрикос" одной из важнейших культурных программ Армении. По его словам, за 19 лет на него поступило около 13 тысяч заявок из более чем 130 стран, освещали фестиваль не только местные, но и международные СМИ.«Фестиваль расширяет границы кинорынка, профессиональных контактов и обмена опытом», - подчеркнул Хзмалян.Вечером почетная награда кинофестиваля «Параджановский талер» была вручена испанскому кинорежиссёру Альберту Сера и оскароносному режиссёру Терри Джорджу. Терри Джордж находится в Армении в третий раз, он почетный гость 19-го «Золотого абрикоса» и председатель жюри «Конкурса игровых фильмов». Он впервые приехал в нашу страну для выполнения работ, связанных с фильмом «Обещание», а затем и для премьеры фильма. Он и его коллеги уже успели посмотреть один фильм.«Во время фестиваля мы посмотрим 11 фильмов, и я отдам приоритет тем фильмам, которые человечны и в них есть история», — подчеркнул он, напомнив, что у киноманов будет возможность посмотреть и его фильмы во время кинофестиваля "Золотой абрикос".Арутюн Хачатрян, президент-основатель фестиваля «Золотой абрикос», вспоминал одного из своих учителей, который однажды сказал, что фестиваль можно считать успешным, если в нем собраны лучшие фильмы, приглашено лучшее жюри и собрана лучшая публика. Хачатрян убежден, что «Золотой абрикос» состоит из этих трех компонентов. Он пригласил на сцену соучредителей кинофестиваля Микаела Стамболцяна и Сусанну Арутюнян, которые объявили о начале 19-го фестиваля.10-17 июля пройдет 19-й Ереванский международный кинофестиваль "Золотой абрикос". На фестивале будет показано около ста фильмов. Для участия в специальном фестивале в Армению прибыл ряд почетных гостей, в том числе испанский кинорежиссер, обладатель главного приза кинофестиваля в Локарно, призер Каннского кинофестиваля Альберт Серан, ведущий продюсер европейского кино, лауреат более 35 кинофестивалей, дважды лауреат Каннской премии кинопродюсер Филип Бобер, мультиплатформенный автор антропологического кинопроекта DAU Илья Хржановский и другие.Фестиваль отметит юбилеи известных режиссеров Юрия Ерзнкяна, Лаэрта Вагаршяна, Алена Рене, Пьера Паоло Пазолини. несколько фильмов авторов будут показаны как во время фестиваля, так и после него. Фильмы будут показаны в восстановленных версиях. А на площади Шарля Азнавура откроются звезды Юрия Ерзнкяна и Лаэрта Вагаршяна.Анжела АмбарцумянФото Айка Манукяна