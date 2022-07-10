В Ереване стартовала международная олимпиада по биологии

ЕРЕВАН, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 10 июля в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал. Спендиаряна состоялась церемония открытия 33-й Международной олимпиады по биологии.



Как сообщает корреспондент «Арменпресс», в рамках Международной олимпиады в Армению прибыли студенческие команды из 64 стран. Некоторые из команд приветствовали присутствующих в своем национальном традиционном стиле, а многие представились в национальной одежде.



Руководитель Аппарата Премьер-министра РА Араик Арутюнян приветствовал всех участников и гостей 33-й Международной олимпиады по биологии, отметив, что честь проведения мероприятия в Армении была предоставлена во время Олимпиады, состоявшейся в Тегеране в 2018 году, решением Международной ассоциации биологических олимпиад.



«Мы взяли на себя эту ответственность с величайшей готовностью и рвением. Я, как министр образования и науки на тот момент, имел честь подписать меморандум о проведении олимпиады и рад, что мы были последовательны, несмотря на все проблемы и вызовы последних лет, и сегодня Международная олимпиада по биологии уже становится реальностью в нашей стране", - сказал Арутюнян.



Он подчеркнул, что сферы образования и науки являются одним из краеугольных камней устойчивого развития Армении, и правительство привержено обеспечению интенсивного и качественного развития этих сфер. По словам Арутюняна, развитие естественных наук даст возможность противостоять вызовам времени, а развитый человеческий ресурс обеспечит развитие как системы образования, так и высокотехнологичных и стратегических секторов во всем мире.



«Устойчивое развитие и всеобщее благополучие могут быть достигнуты только благодаря науке. Проведение Международной олимпиады по биологии является подтверждением важности и приоритетности сферы науки и образования в Армении", - подчеркнул Арутюнян.



Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян поприветствовал участников по случаю пребывания в Республике Армения, отметив, что рад видеть в зале студентов из более чем 60 стран мира, являющихся участниками самого престижного биологического школьного мероприятия – Международной олимпиады.



«Содействие научным инновациям, развитие и поощрение молодых ученых являются одними из важнейших приоритетов правительства Армении, поскольку мы уверены, что без качественного образования и развития науки невозможно обеспечить благополучный прогресс общества", - сказал он.



Министр счел важным отметить, что они проводят непрерывную политику в направлении превращения Армении в площадку для научной и образовательной мысли, среду для генерации идей и инноваций, подчеркнув, что в сентябре этого года Армения готовится к проведению международный фестиваль науки и искусства STARMUS VI.



«В 21 веке очень важны достижения биологии, которые являются источником новых разработок и новых технологических решений. Вы будущие хозяева планеты Земля и от вас зависит будущее человечества. Как молодые биологи, как люди, влюбленные в науку о жизни, берегите, оберегайте нашу планету, заботьтесь о ней и развивайте ее на благо человечества", - подчеркнул Думанян.



Министр пожелал участникам честной и плодотворной борьбы, надеясь, что участники получат незабываемые впечатления в Армении и насладятся теплым армянским гостеприимством.



Председатель Оргкомитета Международной олимпиады по биологии Риочи Мацудай выразил благодарность правительству РА, Министерству образования, науки, культуры и спорта, Ереванскому государственному университету, Оргкомитету IBO 2022 и Комитету науки за любезную поддержку в проведении Международной олимпиады по биологии в 2022 году (МОБ 2022).



«Это 33-я Международная олимпиада по биологии, и мы гордимся тем, что так много участников со всего мира. Уважаемые участники, ваши выдающиеся достижения в области биологии будут отмечены и здесь, сегодня, и в течение всей этой недели в результате вашего участия в этом мероприятии", - сказал председатель оргкомитета.



Риочи Мацудай подчеркнул, что пандемия коронавируса оказала «значительное воспитательное воздействие» на общество. Таким образом, биология и науки о жизни стали стратегическими инструментами для решения и преодоления проблем.



«Наслаждайтесь этими непростыми и интересными практическими и теоретическими работами, экскурсиями и другими интересными работами, приобретайте друзей на всю жизнь на Международной олимпиаде по биологии здесь, в Ереване, Республике Армения", - заключил он.

Гаяне Гукасян, руководитель программы 33-й Международной олимпиады по биологии, приветствовала участников, отметив, что после 2 лет работы онлайн в связи с эпидемией коронавируса они, наконец, переходят на очный формат. Последняя поблагодарила всех за поддержку инициативы.



Международная олимпиада по биологии ( International Biology Olympiad ) — это объединение, которое организует самые престижные мировые соревнования по предмету «Биология» для школьников — Международную олимпиаду по биологии (IBM). Олимпиада проводится с 1990 года, и в настоящее время в ней участвуют 78 государств.



В 2008 году Армения участвовала в Международной олимпиаде по биологии в качестве страны-наблюдателя, а в 2009 году стала полноправным членом.



С 2009 года в КМО приняли участие 35 студентов из Армении.



Одной из важных составляющих МОБ-2022 является биоинформатика. Это междисциплинарная область, которая разрабатывает методы и программные средства для понимания биологических данных. В целом биоинформатика — это применение информационных технологий в биологических науках. Биоинформатика необходима для управления данными в современной биологии и медицине.



Правительство РА предоставило государственное финансирование для организации Олимпиады. Работы организованы Министерством образования, науки, культуры и спорта. Координацию мероприятия осуществляют Ереванский государственный университет и Оргкомитет 33-й Международной олимпиады по биологии.



Технологическим партнером олимпиады является компания «Тим Телеком Армения», предоставившая все необходимые технические и цифровые решения для обеспечения бесперебойной работы соревнований.



Информационным спонсором Олимпиады является информационное агентство "Арменпресс".