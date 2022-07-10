В Ереван прибывают участники 33-й Международной олимпиады по биологии
16:35, 10 Июль 2022
С целью участия в 33-й Международной олимпиаде по биологии в Армению прибывают школьные делегации из разных стран.
Как стало известно Арменпресс из сообщения Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в Международном аэропорту "Звартноц" юные биологи сделали первые фотографии.
33-я Международная олимпиада по биологии состоится 10-18 июля в Ереване.
Экзамены пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.
Торжественное открытие Олимпиады прошло в Ереване, в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна вечером 7 июля.
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