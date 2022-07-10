В Ереван прибывают участники 33-й Международной олимпиады по биологии

С целью участия в 33-й Международной олимпиаде по биологии в Армению прибывают школьные делегации из разных стран.

Как стало известно Арменпресс из сообщения Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в Международном аэропорту "Звартноц" юные биологи сделали первые фотографии.

33-я Международная олимпиада по биологии состоится 10-18 июля в Ереване.

Экзамены пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Торжественное открытие Олимпиады прошло в Ереване, в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна вечером 7 июля.