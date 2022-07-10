Юношеская сборная Армении по баскетболу M-16 отправилась в Косово
15:29, 10 Июль 2022
Юные армянские баскетболисты начинают борьбу в подгруппе C чемпионата Европы.
Как передаетАрменпресс, об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.
Юношеская сборная до 16 лет 12-17 июля в косовском городе Призрен примет участие в матчах B-подгруппы C-дивизиона чемпионата Европы.
Во главе с Зориком Исаджани в Косово отправились следующие игроки:
Айк Караханян, Геворг Манукян, Саргис Арутюнян, Давид Варданян, Грегори Могоян, Грегори Казарян, Грегори Гуюджян, Алекс Акопян, Карен Агаджанян, Рафаэль Сафарян.
В тренерский штаб включены также Саркис Степанян и Севак Кетенчян.
В подгруппе соперниками сборной Армении будут команды Гибралтара, Андорры и Молдовы.
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