Юношеская сборная Армении по баскетболу M-16 отправилась в Косово

Юные армянские баскетболисты начинают борьбу в подгруппе C чемпионата Европы.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.

Юношеская сборная до 16 лет 12-17 июля в косовском городе Призрен примет участие в матчах B-подгруппы C-дивизиона чемпионата Европы.

Во главе с Зориком Исаджани в Косово отправились следующие игроки:

Айк Караханян, Геворг Манукян, Саргис Арутюнян, Давид Варданян, Грегори Могоян, Грегори Казарян, Грегори Гуюджян, Алекс Акопян, Карен Агаджанян, Рафаэль Сафарян.

В тренерский штаб включены также Саркис Степанян и Севак Кетенчян.

В подгруппе соперниками сборной Армении будут команды Гибралтара, Андорры и Молдовы.