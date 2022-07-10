Автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье. МЧС

В Лорийское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения 10 июля в 09:46 часов поступил звонок о том, что возле квартала Тарон-4 города Ванадзор автомобиль упал в ущелье, пострадавших нет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что автомобиль марки Chrysler (водитель А. С., 1992 г/р) выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье (около 5 м).

Спасатели вытащили автомобиль на проезжую часть.