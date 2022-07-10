Ереванский футбольный клуб "Арарат-Армения" продолжает пополнять состав.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. К клубу "Арарат-Армения" присоединился защитник сборной Армении Акоп Акопян – воспитанник "Бананца" - нынешнего "Урарту". Первые шаги в футболе Акоп сделал именно в "Бананце", выступал в "Бананце-2", затем перешел в главную команду. В "Бананц"-"Урарту" 25-летний Акопян провел 16 лет, один раз став чемпионом Армении (2013/14) и один раз — обладателем Кубка (2015/16).

В последние годы Акоп был капитаном команды.

Акоп Акопян выступал в юношеской, молодежной и национальной сборных Армении, в общей сложности в составе сборных - в 41 матче.