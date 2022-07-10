Женская сборная РА по баскетболу М20 стартовала на ЧE победой

Женская сборная Армении по баскетболу до 20 лет с победой стартовала на Чемпионате Европы в B-подгруппе B-дивизиона.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.

В первом матче сборная Армении обыграла сборную Грузии со счетом 49-46. Это была первая победа в истории сборной в дивизионе В.

Самым результативным игроком матча стала Ани Мкртчян, набравшая 14 очков. Она также 15 раз владела мячом, отскочившим от кольца, и провела 3 эффективных передачи.

Сборная Армении проведет второй матч 11 июля, ее соперник - команда Израиля.