Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июль 2022

Женская сборная РА по баскетболу М20 стартовала на ЧE победой

Женская сборная РА по баскетболу М20 стартовала на ЧE победой

Женская сборная Армении по баскетболу до 20 лет с победой стартовала на Чемпионате Европы в B-подгруппе B-дивизиона.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.

В первом матче сборная Армении обыграла сборную Грузии со счетом 49-46. Это была первая победа в истории сборной в дивизионе В.

Самым результативным игроком матча стала Ани Мкртчян, набравшая 14 очков. Она также 15 раз владела мячом, отскочившим от кольца, и провела 3 эффективных передачи.

Сборная Армении проведет второй матч 11 июля, ее соперник - команда Израиля.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]