Женская сборная РА по баскетболу М20 стартовала на ЧE победой
10:50, 10 Июль 2022
Женская сборная Армении по баскетболу до 20 лет с победой стартовала на Чемпионате Европы в B-подгруппе B-дивизиона.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.
В первом матче сборная Армении обыграла сборную Грузии со счетом 49-46. Это была первая победа в истории сборной в дивизионе В.
Самым результативным игроком матча стала Ани Мкртчян, набравшая 14 очков. Она также 15 раз владела мячом, отскочившим от кольца, и провела 3 эффективных передачи.
Сборная Армении проведет второй матч 11 июля, ее соперник - команда Израиля.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм