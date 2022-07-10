Премьер-министр ознакомился с реализуемыми в Армавирской области программами

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Армавирскую область и ознакомился в ряде общин с реализованными и уже завершенными проектами в рамках государственного бюджета, субвенционных программ и частных инвестиций.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Главу правительства сопровождали вице-премьер Амбарцум Матевосян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, заместитель министра экономики Арман Ходжоян, председатель Комитета градостроительства Армен Гуларян, губернатор Армавирской области Эдвард Ованнисян и другие.

Премьер-министр сначала посетил укрупненную общину Паракар, где в рамках “Программы повышения сейсмической безопасности” на средства государственного бюджета Республики Армении и при финансировании Азиатского банка развития строится средняя школа Птхунка. Премьер-министр ознакомился с проектом школы, текущими строительными работами. По словам ответственных лиц, работы по строительству двухэтажной школы общей площадью 2981 кв. м на 240 учащихся начались в 2020 году, завершение запланировано на конец текущего года. 70% работ уже завершены. Стоимость проекта составляет 975 млн драмов.

Затем глава правительства посетил укрупненную общину Хой, где ему были представлены работы по благоустройству Ереванской улицы и улицы Баграмяна. Премьер-министру было доложено, что реализуемые в рамках субвенционных программ работы полностью завершены. Выполнено асфальтирование 260 метров дороги и мощение 400 метров тротуаров в селе Овтамеч. Стоимость проекта составила почти 30 млн драмов.

Следующей остановкой премьер-министра стала община Аракс. Здесь премьер-министр ознакомился с ходом строительства здания детского сада населенного пункта Гай. Премьер-министру было доложено, что в рамках субвенционных программ на участке площадью 0,42 га строится двухэтажное здание детского сада, состоящее из 4 корпусов и рассчитанное на 150 мест. Планируется создать 15-20 основных рабочих мест. По словам ответственных лиц, строительные работы выполнены на 92%, ведутся внутренние отделочные работы. Проект был запущен в 2020 году, и ожидается, что он будет завершен в августе текущего года. Стоимость проекта составляет 328 млн драмов.

Затем глава правительства ознакомился с проводимыми за счет средств государственного бюджета капитальными ремонтными работами участка М-3, граница Турции-Маргара-Ванадзор-Ташир-граница Грузии, км2+000-км10+500. Николу Пашиняну было доложено, что ремонтируемый участок дороги протяженностью 8,5 км включает населенные пункты Маргара, Варданашен, Ерасхаун, Джрарби, Апага, Лусагюх. Завершено 15% строительных работ. Стоимость проекта составляет 1 млрд 107 млн драмов.

В населенном пункте Аревик глава правительства ознакомился со строительством в рамках госбюджета модульного детского сада. Детский сад рассчитан на 144 ребенка. Строительные работы начались в 2021 году, планируется завершить их в 2022 году. Стоимость проекта составляет 496 млн драмов. Выполнено 70% работ.

Затем премьер-министр Никол Пашинян воздал дань уважения памяти погибшего в 2016 году военнослужащего Севака Хачатряна, возложив цветы к памятнику-хачкару.

Премьер-министр сделал незапланированную остановку в общине Ерасхаун, где пообщался с жителями, ознакомился с их проблемами и ответил на ряд вопросов. Премьер-министр поинтересовался у сельчан об их занятости, сельскохозяйственных работах, наличии детского сада и школы. “Мы строим в республике 300 школ, 500 детских садов. Эта программа дойдет и до вашего села”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что школы и детские сады в селах Армении должны быть самого высокого уровня.

Жители общины подняли вопрос об электроснабжении и подстанции. “К сожалению, мы не можем сделать все сразу. Мы решим все вопросы по очереди. Будьте уверены, мы постоянно занимаемся проблемами общин, мы делаем все, чтобы люди в общинах почувствовали конкретные изменения. Но наша первая задача, которую нужно решить, это вопрос детей: школа, детский сад, дорога, вода, ...”, — сказал Никол Пашинян.

В Ерасхауне глава правительства также почтил память героев, погибших в ходе 44-дневной войны.

В рамках рабочего визита премьер-министр также посетил общину Армавир. Здесь Никол Пашинян ознакомился с условием реконструируемого стадиона города Армавир. Главе правительства доложили, что на средства Федерации футбола Армении реконструирован построенный в 1980 году стадион “Армавир”, который считался одним из крупнейших стадионов Армении и третьим по вместимости стадионом страны. Ремонт стадиона на 3100 мест начался в 2018 году и полностью закончено. Рядом есть 4 небольших поля с искусственным газоном. Открытие стадиона состоялось 30 ноября 2021 года. Стоимость проекта составляет 688 млн драмов.

В этой общине премьер-министру также представили ход работ по ремонту водопроводно-канализационных распределительных сетей и установке индивидуальных счетчиков воды. Проект реализуется в рамках программ Фонда территориального развития Армении на средства правительства и кредитов KfW, ЕИБ. Главе правительства было доложено, что работы стартовали в 2021 году, уже проведен капитальный ремонт распределительной сети протяженностью 12 км. Работы планируется завершить в 2023 году. Стоимость проекта составляет 1 млрд 800 млн драмов.

Следующая остановка премьер-министра была в общине Баграмян. Здесь глава правительства ознакомился со строительными работами средней школы населенного пункта Аргина. По словам ответственных лиц, строительные работы рассчитанной на 100 учеников школы с убежищем площадью 360 квадратных метров планируется завершить в декабре текущего года. Стоимость проекта составляет 680 млн драмов. Средства были выделены из государственного бюджета Республики Армения. Уже выполнено 70% работ.

Никол Пашинян посетил также полностью отремонтированный завод компании “Yerevan Marmalade Industries” в Каракерте. Главе правительства было представлено, что работы по ремонту консервного завода, созданного в населенном пункте Каракерт в 1963 году, начались еще в 2018 году. В завод, занимающий 5,5 га земли, вложено 20 млн долларов. В результате завод был оснащен современными производственными линиями итальянской компании BERTUZZI Macchine Agricole. Последние были импортированы и установлены при содействии правительства.

В результате проведенных работ резко возросла производительность и качество продукции завода, имеющего несколько цехов и сушилку. По словам ответственных лиц, помимо различных видов пресервов и сухофруктов, на рынке представлены также сушеные специи, а также полуфабрикаты и разнообразные пюре. Продукция известна как армянскому потребителю, так и в Российской Федерации и ряде европейских стран. В сезон количество рабочих на заводе составляет 120-150 человек. В дальнейшем планируется расширить производственные возможности, наладить холодильное хозяйство, что будет способствовать созданию новых рабочих мест. Руководители компаний поблагодарили премьер-министра за поддержку правительства и благоприятную налоговую политику.