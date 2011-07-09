Анонс мероприятий на 11 июля
17:15, Июль 09, 2022
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- 09.07-17:15 Анонс мероприятий на 11 июля
- 09.07-17:06 Анонс мероприятий на 10 июля
- 09.07-16:45 Мы делаем все, чтобы жители общины почувствовали конкретные изменения: премьер- министр
- 09.07-16:22 Решение политических лидеров Шри-Ланки: президент Раджапакса должен уйти в отставку
- 09.07-16:12 Помогите нам — помочь вам. Пашинян договорился с обратившимися к нему сельчанами
- 09.07-15:52 В общине Гай строится новый детский сад, также будет создан здравцентр. Пашинян ознакомился с работами
- 09.07-15:47 Илон Маск отказался от намерения купить Twitter за 44 миллиарда долларов
- 09.07-15:17 В результате ДТП в Арцахе погиб 21-летний мужчина
- 09.07-14:49 На Шри-Ланке протестующие заняли резиденцию президента. Раджапакса еще не покинул страну
- 09.07-14:34 Найден мужчина, разбивший светофор в Ереване
- 09.07-14:00 Скончался второй президент Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуш
- 09.07-13:48 Пашинян ознакомился в общине Овтамеч с работами по благоустройству - в рамках субвенций
- 09.07-13:28 Глава МИД Китая выразил надежду на восстановление отношений с Канадой
- 09.07-13:10 Премьер-министр находится в Армавирской области
- 09.07-12:49 Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании Fly One Armenia был отменен по решению командира корабля
- 09.07-12:29 Когда внимание всего мира приковано к Украине, Азербайджан может пойти на масштабную провокацию. Министр ИД РА
- 09.07-11:52 В Новой Зеландии зафиксирован первый случай оспы обезьян
- 09.07-11:47 Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе
- 09.07-11:44 Новак Джокович — в финале Уимблдона: он рекордсмен
- 09.07-11:40 Европейские индексы выросли - 08-07-22
- 09.07-11:38 Американские индексы - 08-07-22
- 09.07-11:36 Цены на цветные металлы - 08-07-22
- 09.07-11:35 Цены на драгоценные металлы выросли - 08-07-22
- 09.07-11:33 Цены на нефть выросли - 08-07-22
- 09.07-11:19 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
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