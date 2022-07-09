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Помогите нам — помочь вам. Пашинян договорился с обратившимися к нему сельчанами

Помогите нам — помочь вам. Пашинян договорился с обратившимися к нему сельчанами

Во время визита в Армавирскую область к премьер-министру РА Николу Пашиняну обратились некоторые жители села по поводу продажи своего урожая. Пашинян поднял вопрос создания сельхозкооперативов, и они договорились, что сельчане и замминистра экономики должны подробно обсудить эти вопросы и попытаться найти пути  урегулирования.

Как передает Арменпресс, один из жителей села, обратившись к премьер-министру, спросил, что думает государство о продаже сельчанами произведенной продукции. 

"Вы со собираете свои участки - примыкающие  20 гектаров земли, пишете, подписываете, отправляете письмо заместителю министра экономики Арману Ходжояну о том, что готовы  обсудить вопрос создания сельхозкооператива, и вам представят  условия", - сказал премьер министр.

Пашинян призвал Ходжояна лично отправиться в село, чтобы обсудить с жителями условия. 

Обращаясь к сельчанам, он сказал: «Надо найти менеджера:вы выращиваете, отдаете ему, он и берется за это». 

Он призвал замминистра быть последовательным, проинформировать его обовсем.

«Это тот случай, когда говорят: помогите нам помочь вам. За это время мы поймем, в чем проблемы, в чем препятствия. Может быть, мы внесем изменения в законодательство, может быть, внесем изменения в нормативные акты, и, возможно, все  получится", - сказал Пашинян, договорившись с сельчанами.


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