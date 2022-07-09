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Решение политических лидеров Шри-Ланки: президент Раджапакса должен уйти в отставку

Решение политических лидеров Шри-Ланки: президент Раджапакса должен уйти в отставку

Лидеры политических партий Шри-Ланки решили, что президент Годабая Раджапакса должен уйти в отставку со своего поста. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ NewsWire.


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