Решение политических лидеров Шри-Ланки: президент Раджапакса должен уйти в отставку
Лидеры политических партий Шри-Ланки решили, что президент Годабая Раджапакса должен уйти в отставку со своего поста.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ NewsWire.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 16:45 Мы делаем все, чтобы жители общины почувствовали конкретные изменения: премьер- министр
- 16:22 Решение политических лидеров Шри-Ланки: президент Раджапакса должен уйти в отставку
- 16:12 Помогите нам — помочь вам. Пашинян договорился с обратившимися к нему сельчанами
- 15:52 В общине Гай строится новый детский сад, также будет создан здравцентр. Пашинян ознакомился с работами
- 15:47 Илон Маск отказался от намерения купить Twitter за 44 миллиарда долларов
- 15:17 В результате ДТП в Арцахе погиб 21-летний мужчина
- 14:49 На Шри-Ланке протестующие заняли резиденцию президента. Раджапакса еще не покинул страну
- 14:34 Найден мужчина, разбивший светофор в Ереване
- 14:00 Скончался второй президент Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуш
- 13:48 Пашинян ознакомился в общине Овтамеч с работами по благоустройству - в рамках субвенций
- 13:28 Глава МИД Китая выразил надежду на восстановление отношений с Канадой
- 13:10 Премьер-министр находится в Армавирской области
- 12:49 Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании Fly One Armenia был отменен по решению командира корабля
- 12:29 Когда внимание всего мира приковано к Украине, Азербайджан может пойти на масштабную провокацию. Министр ИД РА
- 11:52 В Новой Зеландии зафиксирован первый случай оспы обезьян
- 11:47 Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе
- 11:44 Новак Джокович — в финале Уимблдона: он рекордсмен
- 11:40 Европейские индексы выросли - 08-07-22
- 11:38 Американские индексы - 08-07-22
- 11:36 Цены на цветные металлы - 08-07-22
- 11:35 Цены на драгоценные металлы выросли - 08-07-22
- 11:33 Цены на нефть выросли - 08-07-22
- 11:19 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
- 11:18 На международном форуме БРИКС обсуждались постэпидемические и другие медиа- перспективы
- 11:08 Нам удастся сформировать более амбициозную, взаимовыгодную повестку.Пашинян поздравил президента Аргентины
11:33, 02.07.2022
1836 просмотров Мы любим тебя, Армения. 50 Cent исполнил в Ереване свои лучшие хиты
16:53, 02.07.2022
1597 просмотров В Германии ожидается тяжелая волна эпидемии коронавируса. Министр
15:37, 03.07.2022
1583 просмотров В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха повысится на 3-5 градусов
13:43, 02.07.2022
1522 просмотров Генрих Мхитарян официально стал футболистом Inter
14:25, 02.07.2022
1323 просмотров ANCA представил подробности миссии по сбору фактов в Арцахе