Илон Маск отказался от намерения купить Twitter за 44 миллиарда долларов
15:47, 9 Июль 2022
Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится в письме его представителя в компанию.
Как передает Арменпресс, так говорится в документе, распространенном The Guardian со ссылкой на представителей бизнесмена.
Адвокаты американского миллиардера заявили, что Илон Маск отказывается от сделки после того, как Twitter нарушил несколько условий контракта и сделал ложные, вводящие в заблуждение заявления.
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