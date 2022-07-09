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Илон Маск отказался от намерения купить Twitter за 44 миллиарда долларов

Илон Маск отказался от намерения купить Twitter за 44 миллиарда долларов

Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится в письме его представителя в компанию.

Как передает Арменпресс, так говорится в документе, распространенном The  Guardian со ссылкой на представителей бизнесмена.

Адвокаты американского миллиардера заявили, что Илон Маск отказывается от сделки после того, как Twitter нарушил несколько условий контракта и сделал ложные, вводящие в заблуждение заявления.


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