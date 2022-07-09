Илон Маск отказался от намерения купить Twitter за 44 миллиарда долларов

Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится в письме его представителя в компанию.

Как передает Арменпресс, так говорится в документе, распространенном The Guardian со ссылкой на представителей бизнесмена.

Адвокаты американского миллиардера заявили, что Илон Маск отказывается от сделки после того, как Twitter нарушил несколько условий контракта и сделал ложные, вводящие в заблуждение заявления.