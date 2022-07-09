В результате ДТП в Арцахе погиб 21-летний мужчина

В Арцахе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Арменпресс,в полиции МВД Республики Арцахсообщили, что 9 июля в 08:30 часов из отдела Красного рынка («Кармир шука») Мартунинского РОВД поступило сообщение о том, что на трассе Сос-Чартарпроизошло ДТП.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасателей Мартунинского РОВД, а также оперативная группа следственного комитета.

Выяснилось, что около 08:30 утра на 23-м километре автодороги Мартуни-Чартар-Кармир Шука был обнаружен автомобиль ГАЗ-24, который съехал с проезжей части и врезался в дерево:водитель - 21-летний житель села Сос К.М.

Спасатели с помощью технических средств извлекли тело К.М. из машины и доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тела.