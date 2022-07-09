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В результате ДТП в Арцахе погиб 21-летний мужчина

В результате ДТП в Арцахе погиб 21-летний мужчина

В Арцахе произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как передает Арменпресс,в полиции МВД Республики Арцахсообщили, что 9 июля в 08:30 часов  из отдела Красного рынка («Кармир шука») Мартунинского РОВД поступило сообщение о том, что на трассе Сос-Чартарпроизошло ДТП. 

На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасателей Мартунинского РОВД, а также оперативная группа следственного комитета. 

Выяснилось, что около 08:30 утра на 23-м километре автодороги Мартуни-Чартар-Кармир Шука был обнаружен автомобиль ГАЗ-24, который съехал с проезжей части и врезался в дерево:водитель - 21-летний житель села Сос К.М.   

Спасатели с помощью технических средств извлекли тело К.М. из машины и доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза тела.


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