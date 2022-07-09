На Шри-Ланке протестующие заняли резиденцию президента. Раджапакса еще не покинул страну

Массовые протесты на Шри-Ланке с субботы, 8 июля, из-за экономического кризиса набирают обороты.

Согласно последним новостям, протестующие заняли резиденцию президента страны в городе Коломбо.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Agence France-Presse (AFP), протестующие проникли внутрь здания, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты попали на ее территорию.

Протестующие взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы.

Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. В то же время группа депутатов призвала президента уйти в отставку.

Тот же источник заявил AFP, что Раджапакса все еще считается президентом страны и на данный момент охраняется военными. Информация о его местонахождении не раскрывается.