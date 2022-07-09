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Найден мужчина, разбивший светофор в Ереване

Найден мужчина, разбивший светофор в Ереване

Найден и арестован мужчина, разбивший светофор в Ереване.

Как передает Арменпресс, по сообщению полиции РА, гражданин, позвонивший 8 июля в полицию, сообщил, что неизвестный ломает светофор на проспекте Аршакуняц. 

Сотрудники Шенгавитского управления полиции установили, что 57-летний мужчина из Еревана умышленно бил палкой по светофору, установленному на улице Гранта Варданяна, и наконец разбил его. 

Его нашли на проспекте Аршакуняц, задержали и доставили в орган предварительного следствия. 

Идет следствие.


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