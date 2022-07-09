Найден мужчина, разбивший светофор в Ереване
14:34, 9 Июль 2022
Найден и арестован мужчина, разбивший светофор в Ереване.
Как передает Арменпресс, по сообщению полиции РА, гражданин, позвонивший 8 июля в полицию, сообщил, что неизвестный ломает светофор на проспекте Аршакуняц.
Сотрудники Шенгавитского управления полиции установили, что 57-летний мужчина из Еревана умышленно бил палкой по светофору, установленному на улице Гранта Варданяна, и наконец разбил его.
Его нашли на проспекте Аршакуняц, задержали и доставили в орган предварительного следствия.
Идет следствие.
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