Найден мужчина, разбивший светофор в Ереване

Найден и арестован мужчина, разбивший светофор в Ереване.

Как передает Арменпресс, по сообщению полиции РА, гражданин, позвонивший 8 июля в полицию, сообщил, что неизвестный ломает светофор на проспекте Аршакуняц.

Сотрудники Шенгавитского управления полиции установили, что 57-летний мужчина из Еревана умышленно бил палкой по светофору, установленному на улице Гранта Варданяна, и наконец разбил его.

Его нашли на проспекте Аршакуняц, задержали и доставили в орган предварительного следствия.

Идет следствие.