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Пашинян ознакомился в общине Овтамеч с работами по благоустройству - в рамках субвенций

Пашинян ознакомился в общине Овтамеч с работами по благоустройству - в рамках субвенций

Премьер-министр РА Никол Пашинян в рамках визита в Армавирскую область в общине Овтамеч ознакомился с работами по благоустройству улиц и тротуаров улиц Ереванян и Баграмян, проводимому в рамках программ субсидирования.

Как передает Арменпресс, премьер-министр опубликовал видео на своей странице в Facebook.

Премьер-министр пообщался с собравшимися гражданами, поинтересовался различными вопросами, в том числе их сельскохозяйственной работой, обсудил проблемы поливной воды, удобрений. 

 Подробности — в видео


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