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Скончался второй президент Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуш

Скончался второй президент Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуш

Второй президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший этой богатой ресурсами страной почти четыре десятилетия - 38 лет, умер от в возрасте 79 лет. 

Как передает Арменпресс,  об этом сообщает русская служба британской BBC. 

Душ Сантуш умер в Испании, в Барселоне - в больнице, где восстанавливался после инфаркта.

Сторонники президента называют его "архитектором мира", утверждая, что в 2002 году он положил конец гражданской войне, разрывавшей страну с 1975 года.Критики говорят, что за долгое правление душ Сантуша в Анголе расцвела коррупция и нарушались права человека, и именно тирания и коррупция помешали ему сохранить свою власть.В 1979 году, когда ему было 37 лет, душ Сантуш стал вторым президентом независимой Анголы.

Душ Сантуш был тесно связан с СССР и женат на россиянке, а их общая дочь стала первой женщиной-миллиардершей в Африке по версии Forbes.


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