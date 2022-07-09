Скончался второй президент Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуш

Второй президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший этой богатой ресурсами страной почти четыре десятилетия - 38 лет, умер от в возрасте 79 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает русская служба британской BBC.

Душ Сантуш умер в Испании, в Барселоне - в больнице, где восстанавливался после инфаркта.

Сторонники президента называют его "архитектором мира", утверждая, что в 2002 году он положил конец гражданской войне, разрывавшей страну с 1975 года.Критики говорят, что за долгое правление душ Сантуша в Анголе расцвела коррупция и нарушались права человека, и именно тирания и коррупция помешали ему сохранить свою власть.В 1979 году, когда ему было 37 лет, душ Сантуш стал вторым президентом независимой Анголы.

Душ Сантуш был тесно связан с СССР и женат на россиянке, а их общая дочь стала первой женщиной-миллиардершей в Африке по версии Forbes.