Глава МИД Китая выразил надежду на восстановление отношений с Канадой

Китай надеется на восстановление отношений с Канадой.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим канадским коллегой.

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал канадскому министру Мелани Джоли, что их страны никогда не были соперниками, а были партнерами, исам Китай никогда не был угрозой, а возможностью.

Министры встретились на полях встречи G20 на Бали.