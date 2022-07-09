Глава МИД Китая выразил надежду на восстановление отношений с Канадой
13:28, 9 Июль 2022
Китай надеется на восстановление отношений с Канадой.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим канадским коллегой.
Министр иностранных дел Китая Ван И сказал канадскому министру Мелани Джоли, что их страны никогда не были соперниками, а были партнерами, исам Китай никогда не был угрозой, а возможностью.
Министры встретились на полях встречи G20 на Бали.
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