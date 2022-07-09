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Глава МИД Китая выразил надежду на восстановление отношений с Канадой

Глава МИД Китая выразил надежду на восстановление отношений с Канадой

Китай надеется на восстановление отношений с Канадой.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим канадским коллегой.

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал канадскому министру Мелани Джоли, что их страны никогда не были соперниками, а были партнерами, исам Китай никогда не был угрозой, а возможностью. 

Министры встретились на полях встречи G20 на Бали.


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