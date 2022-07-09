В Новой Зеландии зафиксирован первый случай оспы обезьян

В Новой Зеландии зафиксирован первый в стране случай оспы обезьян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The New Zealand Herald.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что человеку за 30, живет он в Окленде. Недавно он вернулся из страны, где были зарегистрированы случаи оспы обезьян.

В настоящее время в мире насчитывается около 50 стран, где зафиксированы случаи обезьяньей оспы.

"Учитывая рост заболеваемости в мире, в том числе в Австралии, появление вируса в Новой Зеландии не было неожиданным" - говорится в сообщении министерства.