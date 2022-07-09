Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе
Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в пятницу, пройдут 12 июля.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентствоKyodo.
Отмечается, что похороны пройдут в родном городе политика Симоносеки в префектуре Ямагути.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 11:52 В Новой Зеландии зафиксирован первый случай оспы обезьян
- 11:47 Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе
- 11:44 Новак Джокович — в финале Уимблдона: он рекордсмен
- 11:40 Европейские индексы выросли - 08-07-22
- 11:38 Американские индексы - 08-07-22
- 11:36 Цены на цветные металлы - 08-07-22
- 11:35 Цены на драгоценные металлы выросли - 08-07-22
- 11:33 Цены на нефть выросли - 08-07-22
- 11:19 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
- 11:18 На международном форуме БРИКС обсуждались постэпидемические и другие медиа- перспективы
- 11:08 Нам удастся сформировать более амбициозную, взаимовыгодную повестку.Пашинян поздравил президента Аргентины
- 11:04 Минобороны опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию
- 08.07-21:58 Экс-глава британского минфина Риши Сунак намерен участвовать в борьбе за премьерский пост
- 08.07-21:10 Посол Армении вручила верительные грамоты президенту Доминиканской Республики
- 08.07-21:00 Мероприятия фестиваля STARMUS изменят представление о науке в Армении: Араик Арутюнян
- 08.07-20:55 Путин призвал российские энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго
- 08.07-19:45 Индия поддерживает урегулирование Карабахского конфликта под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ: посол Деваль
- 08.07-19:14 Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии в связи с убийством Синдзо Абэ
- 08.07-19:07 Индия должна получить официальное предложения от армянской стороны по коридору «Персидский залив — Черное море»: посол
- 08.07-18:11 Оркестр Led Zeppelin Symphony исполнит в Ереване лучшие хиты известной рок-группы в собственной интерпретации
- 08.07-18:02 Суд принял к производству дело о конфискации более 8 млрд драмов у экс-начальника охраны президента
- 08.07-17:33 Предстоящие на 9 июля мероприятия
- 08.07-16:56 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-07-22
- 08.07-16:55 Азиатские индексы выросли - 08-07-22
- 08.07-16:36 Вице-спикер Рубинян представил послам ряда стран процесс нормализации отношений Армения – Турция
11:33, 02.07.2022
1828 просмотров Мы любим тебя, Армения. 50 Cent исполнил в Ереване свои лучшие хиты
16:53, 02.07.2022
1592 просмотров В Германии ожидается тяжелая волна эпидемии коронавируса. Министр
15:37, 03.07.2022
1570 просмотров В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха повысится на 3-5 градусов
13:43, 02.07.2022
1514 просмотров Генрих Мхитарян официально стал футболистом Inter
14:25, 02.07.2022
1310 просмотров ANCA представил подробности миссии по сбору фактов в Арцахе