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Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе

Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в пятницу, пройдут 12 июля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентствоKyodo.

Отмечается, что похороны пройдут в родном городе политика Симоносеки в префектуре Ямагути.


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