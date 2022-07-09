Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в пятницу, пройдут 12 июля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентствоKyodo.

Отмечается, что похороны пройдут в родном городе политика Симоносеки в префектуре Ямагути.