Новак Джокович — в финале Уимблдона: он рекордсмен

Сербский теннисист Новак Джокович —в финале (одиночном) Уимблдона.

Как передает Арменпресс, в полуфинале мужского одиночного матча Уимблдона очередного турнира года «Большого шлема», Новак Джокович состязался с британцем Кэмероном Норрисом. Новак Джокович победил после 4 сетов в матче продолжительностью 2 часа 37 минут— 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

В финале сербский теннисист встретится с австралийцем Ником Кириосом. Финал состоится 10 июля.

Джокович выиграл в этом турнире 6 раз. Он первый теннисист, который в 32-й раз выступит в финале

После полуфинальной победы Новак Джокович установил новый рекорд "Большого шлема". Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру - 31 раз.

Ուիմբլդոնն անցկացվում է 1877 թվականից: Призовой фонд турнира в этом году составляет 50 миллионов фунтов, из которых победителям достанется 2 миллиона фунтов.

Уимблдон проводится с 1877 года. Призовой фонд турнира в этом году составляет 50 миллионов фунтов, из которых победителям достанется 2 миллиона фунтов. В мужском одиночном разряде Уимблдона наибольшую победу одержал швейцарец Роджер Федерер (8 раз), а в женском одиночном разряде - Мартина Навратилова (9 раз). Уимблдон состоит из 5 подгрупп: мужские одиночные игры, женские одиночные игры, мужские пары, женские пары и микс-пары.