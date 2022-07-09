Европейские индексы выросли - 08-07-22

МОСКВА, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.34% и составил 13015.23 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.44% и составил 6033.13 пункта, британский FTSE вырос на 0.10% и составил 7196.24 пункта, а российский RTSI вырос на 1.09% и составил 1144.79 пункта.