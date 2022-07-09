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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

А на территории Армении дороги проходимы.

В результате повреждения моста на участке Лусагюх-Ерасхаунмагистрали М3 в Армавирской области движение на этом осуществляется по одной полосе с двусторонним движением.


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