На международном форуме БРИКС обсуждались постэпидемические и другие медиа- перспективы

В рамках 5-го медиа-форума БРИКС(BRICS) были затронуты вопросы постэпидемических медиа,нынешние «фейковые» новости и перспективы глобального развития, а также - какую роль во всем этом могут играть СМИ.

Среди спикеров был также представитель китайского информационного агентства Xinhua («Синьхуа») и руководитель Форума Фу Хуа, представители ряда бразильских, южноафриканских и российских СМИ, которые в своих выступлениях подчеркнули необходимость борьбы с дезинформацией - "фейковыми" новостями.

Было подчеркнуто, что в решении существующих проблем в постэпидемическом мире важна роль СМИ, однако в наши дни большую роль играют и другие мировые социальные платформы.

Участники международного медиа-форумаБРИКС выразили надежду на стимулирование внутреннего взаимодействия и развитие медиа, отметив, что, обмениваясь позитивными импульсами и идеями, можно достичь глобального развития.

В состоявшемся в Пекине медиа-форуме, организованном в онлайн-формате, приняли участие также представители ряда СМИ из Бразилии, России, Южно-Африканской Республики, Индии, а также руководитель офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая.

В международном онлайн медиафоруме БРИКС принял участие также корреспондент информационного агентстваАРМЕНПРЕСС.

БРИКС (BRICS)- коалиция пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики.

Он был основан в 2009 году. Медиафорум проводился уже 5-й раз.

Фото — информационное агентство Xinhua