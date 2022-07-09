Нам удастся сформировать более амбициозную, взаимовыгодную повестку.Пашинян поздравил президента Аргентины
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Аргентинской Республики Альберто Фернандесу по случаю Дня независимости страны.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:
“Ваше Превосходительство,
От имени народа Армении и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Аргентины по случаю Дня независимости Аргентинской Республики.
В этом году Армения и Аргентина отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, что является хорошим поводом оценить совместные достижения и найти новые пути сотрудничества.
Подтверждаю свою готовность вместе с Вами работать над дальнейшим укреплением исторически дружественных отношений между нашими народами. Надеюсь, нам удастся сформировать более амбициозную, взаимовыгодную повестку дня во всех представляющих взаимный интерес областях на благо наших государств и народов.
Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.
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