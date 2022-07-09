Минобороны опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Армении опровергает распространенную Министерством обороны Азербайджана дезинформацию о том, что якобы вечером 8 июля подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», - как передает Арменпресс, говорится в распространенном МО РА сообщении.