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Минобороны опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Минобороны опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Армении опровергает распространенную Министерством обороны Азербайджана дезинформацию о том, что якобы вечером 8 июля подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА», - как передает Арменпресс, говорится в распространенном МО РА сообщении.


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