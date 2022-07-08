Экс-глава британского минфина Риши Сунак намерен участвовать в борьбе за премьерский пост
21:58, 8 Июль 2022
Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак, покинувший должность во вторник из-за конфликта с объявившем об уходе в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном, объявил, что будет бороться за пост главы правительства."Я выдвигаю свою кандидатуру на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра. Давайте восстановим доверие [к партии], оздоровим экономику и объединим страну", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал политик в пятницу на своей странице в Twitter.
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