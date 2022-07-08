Посол Армении вручила верительные грамоты президенту Доминиканской Республики

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Доминиканской Республике (резиденция в Оттаве) Анаит Арутюнян 6 июля вручила верительные грамоты президенту Доминиканской Республики Луису Родольфо Абинадеру Короне.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Канаде в Facebook, в частной беседе после официальной церемонии президент Абинадер, поздравляя посла Арутюнян с назначением первым послом Армении в Доминиканской Республике, выразил надежду, что последняя приложит все свои усилия для развития отношений между двумя странами и народами, а также насыщению двусторонней повестки.

Посол Арутюнян поблагодарила за теплый прием и заверила, что в ходе своей миссии готова максимально развивать отношения между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес. Особое значение собеседники придали сотрудничеству в сфере туризма и высоких технологий.