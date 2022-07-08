Мероприятия фестиваля STARMUS изменят представление о науке в Армении: Араик Арутюнян

По приглашению соучредителя Международного фестиваля науки STARMUS Гарика Исраеляна руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян принял участие в неформальном завтраке, в ходе которого были обсуждены ход фестиваля, его развитие и влияние на отрасль. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Была представлена программа фестиваля, ожидаемые уникальные встречи и мероприятия, проведение которых действительно изменит представление о науке в Армении, а Армения будет представлена международному сообществу как страна с богатым научным наследием», - написал Араик Арутюнян.

По его словам, были обсуждены перспективы участия сектора и возможное взаимодействие, а также представлены различные предложения и возможности сделать фестиваль совместными усилиями всеармянским праздником.